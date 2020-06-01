Сбербанк оперативно устранил временный сбой в работе мобильного приложения Сбербанк онлайн, сбой мог затронуть незначительное количество клиентов банка. Специалисты занимаются данной проблемой, банк принес извинения за доставленные неудобства.

Сбербанк оперативно устранил временный сбой в работе мобильного приложения "Сбербанк онлайн", сбой мог затронуть незначительное количество клиентов банка. Специалисты занимаются данной проблемой, банк принес извинения за доставленные неудобства.При сбое в приложении Сбербанк советует повторить попытку входа.При этом платежи клиентов в торгово-сервисных точках и выдача денег в устройствах самообслуживания проходят в штатном режиме.Некоторые клиенты столкнулись ранее с проблемой при переводе денег с карты на карту через "Сбербанк онлайн".