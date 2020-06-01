Покинувший пост главного тренера Локомотива Юрий Семин заявил, что не будет занимать никаких постов в клубе, пока там работают генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.

Покинувший пост главного тренера "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не будет занимать никаких постов в клубе, пока там работают генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.В конце мая Юрий Семин покинул пост главного тренера "Локомотива". Руководство клуба предлагало Юрию Павловичу занять пост почетного главного тренера, но 73-летний Семин ответил отказом."Пока Василий Кикнадзе и Анатолий Мещеряков руководят клубом, никаких постов я занимать не буду. На футбол ходить буду. Или куплю себе ложу, или пройду с дрзьями", — приводит слова Юрия Семина "Спорт-Экспресс".