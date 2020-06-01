Вокалист напомнил поклонникам о важной дате – Международном
дне защиты детей. Сергей Лазарев признался, что души не чает в своих отпрысках.
Вокалист напомнил поклонникам о важной дате – Международном
дне защиты детей. Сергей Лазарев признался, что души не чает в своих отпрысках.
У артиста двое очаровательных малышей. Шестилетнего Никиту и
двухлетнюю Анну вокалисту родила суррогатная мать. Отметим, что дети Сергея Лазарева
являются братом и сестрой по обоим родителям.
"Мои детки – моя любовь! Буду защищать и оберегать вас до
конца своих дней! ❤️ берегите, цените, любите и
защищайте детей! ❤️ с Днем Защиты Детей! (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написал
артист в соцсетях. Также Сергей опубликовал фото, на котором запечатлен с
наследниками.
Пост Лазарева растрогал интернет-общественность. Сергею и
его отпрыскам пожелали всего самого наилучшего. Поклонники певца не могли не
отметить, как похожи друг на друга Аня и Никита.
1 Июн 2020 в 2:15 PDT
"Вот всем бы таких Папочек! Как это трогательно...", "Здоровья
и счастья вашим деткам Сергей, и всем деткам в мире ! 😍❤️", "Счастья
им ❤️ Пусть ни один гадкий язык не посмеет сказать хоть что-то
плохое про детишек 🙏🏼", "Детки очень похожи! 😍😍😍", "Как все-таки они похожи, как
две капельки 🙂", "Какие они хорошие😻😻 здоровья им и тебе🙈❤️", – писали фанаты в комментариях.