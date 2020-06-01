Вокалист напомнил поклонникам о важной дате – Международном дне защиты детей. Сергей Лазарев признался, что души не чает в своих отпрысках.

Вокалист напомнил поклонникам о важной дате – Международномдне защиты детей. Сергей Лазарев признался, что души не чает в своих отпрысках.У артиста двое очаровательных малышей. Шестилетнего Никиту идвухлетнюю Анну вокалисту родила суррогатная мать. Отметим, что дети Сергея Лазареваявляются братом и сестрой по обоим родителям."Мои детки – моя любовь! Буду защищать и оберегать вас доконца своих дней! ❤️ берегите, цените, любите изащищайте детей! ❤️ с Днем Защиты Детей! (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написалартист в соцсетях. Также Сергей опубликовал фото, на котором запечатлен снаследниками.Пост Лазарева растрогал интернет-общественность. Сергею иего отпрыскам пожелали всего самого наилучшего. Поклонники певца не могли неотметить, как похожи друг на друга Аня и Никита.1 Июн 2020 в 2:15 PDT"Вот всем бы таких Папочек! Как это трогательно...", "Здоровьяи счастья вашим деткам Сергей, и всем деткам в мире ! 😍❤️", "Счастьяим ❤️ Пусть ни один гадкий язык не посмеет сказать хоть что-топлохое про детишек 🙏🏼", "Детки очень похожи! 😍😍😍", "Как все-таки они похожи, какдве капельки 🙂", "Какие они хорошие😻😻 здоровья им и тебе🙈❤️", – писали фанаты в комментариях.