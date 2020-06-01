Чемпион России Зенит продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком. Новое соглашение заключено сроком на два года с возможность продления на один год.

Чемпион России "Зенит" продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком. Новое соглашение заключено сроком на два года с возможность продления на один год."Зенит" подтвердил информацию о продлении контракта с Сергеем Семаком по формуле "2+1". Сергей Семак возглавил "Зенит" летом 2018 года и в первом же сезоне привел клуб к победе в чемпионате. Клуб из Санкт-Петербурга лидирует и в нынешнем первенстве страны.Сергей Семак выигрывал с "Зенитом" чемпионат Росси и как тренер, и как футболист. За три года выступления в составе "сине-бело-голубых" он дважды становился победителем премьер-лиги.