Сразу 16 игроков бразильского клуба Васко да Гама сдали положительный тес на COVID-19. Еще три футболиста уже переболели коронавирусом.

Сразу 16 игроков бразильского клуба "Васко да Гама" сдали положительный тес на COVID-19. Еще три футболиста уже переболели коронавирусом.В Бразилии власти планируют разрешить тренировки футбольных команд. Для это развернуто массовое тестирование игроков, тренеров и персонала. ПРошло тестрование в одном из самых популярных клубов Рио-де-Жанейро "Васко да Гама".Сразу 43 человека сдали тест на коронавирус. У 16 футболистов он оказался положительным. Все игроки были изолированы.