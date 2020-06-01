По меньшей мере семь человек погибли, а сотни были перемещены в импровизированные убежища из-за непрекращающихся дождей в Сальвадоре.

По меньшей мере семь человек погибли, а сотни были перемещены в импровизированные убежища из-за непрекращающихся дождей в Сальвадоре. Он начался в пятницу и вызвал наводнения и оползни. Дожди, вызванные тропическим штормом "Аманда", стали причиной гибели 8-летнего мальчика.В стране объявлена "красная тревога". Президент Наиб Букеле ввел чрезвычайное положение на 15 дней, передает телеканал "Россия 24".