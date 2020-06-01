В первый день календарного лета погода в столичном регионе напоминает скорее октябрьскую. К концу первой недели лета ситуация должна несколько измениться, но осадки все еще очень вероятны. Подробнее об этом в интервью сайту Вести.Ru рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В первый день календарного лета погода в столичном регионе напоминает скорее октябрьскую: воздух прогревается лишь до 10 градусов, идет дождь. К концу первой недели лета ситуация должна несколько измениться, однако осадки все еще очень вероятны. Подробнее об этом в интервью сайту 33Live.RuRu рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, осадки будут сопровождать москвичей всю первую неделю июня, но это "уже не будет тот армагеддон", который можно было наблюдать в последние дни мая. Как отметил синоптик, осадки "переходят в стадию летних кратковременных дождей с преобладанием облачной с прояснениями погоды".Некоторые погодные сервисы и приложения информируют, что при минимальных осадках или даже их отсутствии в регионе все равно будут происходить грозы. Тишковец заверил, что "ни о каких сухих грозах речи быть не может"."Сухие грозы – это когда не хватает влаги в облаках, когда долгое время атмосфера накаляется и происходит самострел между облаками, – рассказал эксперт. – А обычные грозы вместе с дождями будут нас сопровождать до конца недели".Впрочем, циклоническая деятельность с северной Атлантики, которая сейчас наблюдается, будет обеспечивать южную тягу ветров, а это значит, что уже скоро в Москве и области станет теплее. Как отметил синоптик, 1 июня "мы находимся на самом дне холода", однако со среды, 3 июня, температура поднимется до 13-18 градусов тепла. В четверг, 4 июня, будет уже как минимум 20 градусов, а в пятницу и выходные – больше 20. В субботу и воскресенье возможно потепление до 25 градусов. Это означает, что температурный фон вернется в рамки положенной климатической нормы.