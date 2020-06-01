Богатейшие россияне с начала 2020 года потеряли, в общей сложности, – 31,48 миллиарда долларов. Большинство из них лишились части состояния, однако одному из наиболее обеспеченных граждан все же ..

Богатейшие россияне с начала 2020 года потеряли, в общей сложности, – 31,48 миллиарда долларов. Большинство из них лишились части состояния, однако одному из наиболее обеспеченных граждан все же удалось повысить доходы.Отличился совладелец "Норникеля" Владимир Потанин, разбогатевший на 317 миллионов долларов. А больше всех потерял председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон: он лишился 5,74 миллиарда долларов. За ним следует владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, состояние которого уменьшилось на три миллиарда долларов.