Российский певец и актер Алексей Воробьев снялся в сериале Netfliх Космические войска. Картина уже бьет рекорды просмотров.

Российский певец и актер Алексей Воробьев снялся в сериале Netfliх"Космические войска". Картина уже бьет рекорды просмотров.В американском ситкоме Алексей Воробьев сыграл офицера изРоссии. Героя знаменитости зовут Юрий Телатович, однако окружающие кличут его Бобби."Друзья, наш сериал "Космические войска" всего за суткивырвался в топ-3 по всему миру!👻🔥🔥👌Поздравляю нашу крутую команду, всех его создателей с суперуспешным взлетом!" – похвастался Алексей Воробьев в соцсетях. Интересно, чтов титрах российский артист указан как Алекс Спарроу.Также певец опубликовал серию кадров со съемочной площадки. На одномиз фото артист запечатлен с американской звездой Стивом Кареллом, известным по роли босса-самодура в комедийной теленовелле "Офис". Вленте "Космические войска" Карелл исполнил главную роль.31 Май 2020 в 7:56 PDTДобавим, что новый сериал от Netfliх является сатирой наамериканских военных. В центре повествования – генерал Марк Нэрд. Через "Твиттер"герой получает от президента приказ: к 2024 году создать военную базу на Луне. Генералберется за выполнение задания. Все вокруг насмехаются над Нэрдом. Они уверены,что миссия провалится, но герой настолько туп, что не осознает своего плачевного положения и уверено идет к своей цели.Супругу Марка Нэрда играет звезда сериала "Друзья" ЛизаКудроу. Роль научного консультанта генерала досталась Джону Малковичу, которогоне так давно зрители видели в сериале "Новый папа".