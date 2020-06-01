По прогнозам Гидрометцентра России, июнь в ряде регионов страны будет дождливым. Без дождей не обойдется и в Москве. Более подробным прогнозом с сайтом Вести.Ru поделился ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По прогнозам Гидрометцентра России, июнь в ряде регионов страны будет дождливым. Без дождей не обойдется и в Москве. Более подробным прогнозом с сайтом 33Live.RuRu поделился ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."Июнь будет хороший, летний, комфортный, с короткими грозовыми дождями, но куда летом без них. Солнца будет достаточно. Мы в этом убедимся особенно на следующей неделе", – сообщил синоптик.По его словам, на следующей неделе температура не просто поднимется до 20-25 градусов, а "будет гораздо жарче" – до 30 градусов. Более того, в середине месяца уже можно будет открывать купальный сезон. В целом же температура воздуха будет превышать климатическую норму на 1-2 градуса."По осадкам мы будем в обычной норме для Москвы – положено в июне примерно 75 миллиметров осадков, примерно столько и будет с небольшими вариациями", – добавил Тишковец.Ранее Тишковец сообщил, что с "самого дна холода" столичный регион начнет выбираться уже со среды, 3 июня, а в выходные, 6-7 июня, температура поднимется до климатической нормы.