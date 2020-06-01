Из транспортного средства вышли незнакомцы, один из которых представился сотрудником полиции. Осмотрев карманы куртки заявителя, мужчины сели в машину и скрылись...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Бескудниковскому району задержали подозреваемых в краже денежных средств у гражданина», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции поступило заявление от приезжего мужчины. Он сообщил о том, что неизвестные похитили из его куртки 130 тысяч рублей.Полицейскими установлено, что заявитель ехал на своем автомобиле по проезжей части на улице 800-летия Москвы. Увидев в зеркало заднего вида машину, которая «моргала» фарами, решил остановиться, думая, что в автомобиле имеется неисправность. Из следовавшего за ним транспортного средства вышли незнакомцы, один из которых представился сотрудником полиции. Осмотрев карманы куртки заявителя, мужчины сели в машину и скрылись. Вскоре потерпевший обнаружил, что у него пропали денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила 130 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 26-летний и 29-летний приезжие из ближнего зарубежья.Следствием ОМВД России по Бескудниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29