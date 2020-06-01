ТНТ объявил дату старта фантастического сериала Проект Анна Николаевна. Картину об андроиде-полицейском совсем скоро покажут на ТВ.

ТНТ объявил дату старта фантастического сериала "Проект "АннаНиколаевна". Картину об андроиде-полицейском совсем скоро покажут на ТВ.Телевизионная премьера комедийного сериала назначена на 15июня. В "Проекте "Анна Николаевна" снялись Зоя Бербер, Сергей Гармаш, МарусяКлимова, Антон Филипенко и другие.Напомним, премьера теленовеллы состоялась еще в марте, в онлайн-кинотеатре"КиноПоиск HD". Подписчикисервиса положительно оценили сериал. "Проект "Анна Николаевна" стал одним изсамых просматриваемых. Успех ленты привлек внимание телевизионщиков.Медиаменеджеры ТНТ решили транслировать картину на многомиллионную аудиторию.К созданию ленты "Проект "Анна Николаевна" приложила руку известнаякинокомпания "Среда", генеральным продюсером которой является Александр Цекало.Ранее в интервью знаменитость назвалаленту успешным экспериментом. Сериал станет первым проектом компании,который будут транслировать на ТНТ.Напомним, по сюжету сериала "Проект "Анна Николаевна" начальникпровинциального полицейского участка Виктор Галузо получает задание отруководства. Герой должен взять на работу привлекательную блондинку. Новаясотрудница Анна Николаевна Королькевич владеет оружием, техникой рукопашногобоя и обладает невероятным интеллектом. Начальник побаивается подчиненную, ведь та нечеловек, а андроид. Виктор вынужден скрывать происхождение блондинки. выходит с 15 июня в 21:00 на ТНТ.