Большой юбилей отмечает Республика Татарстан. 100-летие со дня образования. Соответствующий декрет 27 мая 1920 года подписал лидер молодого советского государства Владимир Ленин.

Большой юбилей отмечает Республика Татарстан. 100-летие со дня образования. Соответствующий декрет 27 мая 1920 года подписал лидер молодого советского государства Владимир Ленин.С обращением по случаю праздничной даты выступил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. "Мы всегда должны возвращаться назад, откуда стартовали. Очень важно, что 100-летие ТАССР — это не только праздник нашей республики, это общероссийский праздник, потому что мы — одна из составных частей нашей большой страны. И праздничная дата определена указом президента РФ", — сказал Минниханов.Первый и второй президенты республики Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов приняли участие в гашении памятной почтовой марки к 100-летию создания Татарской АССР. На марке изображены республиканский герб, национальные достопримечательности и орнамент."Да, мы разные, такой Федерации сложной в мире нет. Такова наша судьба. Считаю, что это судьба непростая, но она нас объединяет, и мы этим дорожим", — отметил Шаймиев.Также к празднику Банк России выпустил памятную монету номиналом в 3 рубля, которая также была представлена президентам.У первого президента Минтимера Шаймиева, конечно, особая роль в становлении современного Татарстана. Во многом благодаря его мудрости в тот момент, когда Борис Ельцин предложил российским регионам столько суверенитета, сколько они смогут "проглотить", Россия не развалилась на части. Да, у Татарстана появились своя Конституция, свой президент, свои связи с другими регионами и другими странами. Но именно благодаря политической воле Минтимера Шаймиева Татарстан выбрал путь в составе Российской Федерации, о чем сейчас в республике, наверное, никто не сожалеет.Многим странам в пример — национальная и конфессиональная политика Татарстана. В республике несколько веков мирно сосуществуют последователи ислама и православные. Как символ этого добрососедства православный Благовещенский собор и крупнейшая в Европе мечеть Кул-Шариф стоят рядом, как неотъемлемая часть Казанского кремля.Буквально за 10 лет были восстановлены древний город Болгар, который называют колыбелью российского ислама, и остров-град Свияжск — первый православный город в Поволжье, основанный в 1551 году. В ЮНЕСКО усилия властей Татарстана оценили, и в 2014-м в список Всемирного наследия включили болгарский историко-археологический комплекс, а в 2017-м — Успенский собор и монастырь Свияжска. С тех пор турпоток к этим достопримечательностям увеличился в 15 раз — до миллиона в год. А столицу Татарстана Казань в прошлом году посетили 3,5 миллиона гостей. Четвертое место по России.Татарстан радует не только туристов, но и поклонников спорта. В 2013-м Казань приняла летнюю Универсиаду. Проведение такого крупного спортивного мероприятия стало серьезным вызовом, с которым город блестяще справился. К Универсиаде были построены 30 спортивных объектов. Приехали спортсмены из 160 стран мира, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.Но и после Универсиады Казань не сбавляет спортивный темп. Там постоянно проходят соревнования самого высокого уровня. В 2015-м Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта. От керлинга до самбо и дзюдо, фехтование, легкая атлетика, синхронное плавание… Так что Татарстан уверенно занимает позицию третьей спортивной столицы России и уступать ее никому не собирается.Татарстан борется и за лидерство в области цифровых технологий. В 40 километрах от Казани за три года отстроили совершенно новый IT-город, получивший название Иннополис. Там уже работают университет, медицинский и спортивный центры, детский сад и школа, IT-лицей. А еще в Иннополисе в прошлом году появилось первое в Европе беспилотное такси. Татарстану есть чем гордится, к чему стремиться и куда расти. Поздравляем с юбилеем!