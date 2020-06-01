Эксперты РИА Рейтинг опубликовали рейтинг регионов России по социально-экономическому положению по результатам 2019 года. Согласно исследованию в 69 из 85 регионах России социально-экономические положение улучшилось. Верхние строчки рейтинга традиционно занимают столичные регионы, а также регионы с богатой сырьевой базой.

Эксперты РИА "Рейтинг" опубликовали рейтинг регионов России по социально-экономическому положению по результатам 2019 года.Согласно исследованию в 69 из 85 регионах России социально-экономические положение улучшилось.Верхние строчки рейтинга традиционно занимают столичные регионы, а также регионы с богатой сырьевой базой.Ниже мы расскажем о 10 лидирующих регионах страны по уровню социально-экономического положения.1. МоскваМосква – столица, главный политический, экономический, культурный, туристический и финансовый центр нашей страны. Город не только вошел в число лидеров по социально-экономическому положению. Ранее сообщалось, что Москва стала также одним из лидеров по расходам на социальную сферу. Интегральный рейтинг по итогам 2019 года составил 88,980.2. Санкт-ПетербургСанкт-Петербург — важный экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел. Также Санкт-Петербург является самым западным городом-миллионником России.Интегральный рейтинг по итогам 2019 года составил 85,549.3. ХМАОТретье место занимает Ханты-Мансийский автономный округ, интегральный рейтинг которого составил в 2019 году 77,763. Округ является экономически самодостаточным регионом-донором. Это основной нефтегазоносный район России и один из крупнейших нефтедобывающих регионов мира.4. Московская областьНа четвертом месте – Московская область. По результатам 2019 года ее интегральный рейтинг составил 77,595. Важной особенностью экономико-географического положения области является ее соседство с Москвой, которое делает область миграционно привлекательным регионом.5. Республика ТатарстанЗамыкает пятерку лидеров Татарстан, интегральный рейтинг которого в 2019 году составил 76,544. Татарстан является одним из наиболее экономически развитых регионов России. Важную роль в экономике Республики Татарстан играет аграрный сектор. Республика входит в тройку лидеров среди других регионов России по объему сельскохозяйственной продукции.6. ЯНАОЯмало-Ненецкий автономный округ оказался на шестом месте, его интегральный рейтинг по итогам 2019 года составил 69,361. Основой экономики Ямало-Ненецкого автономного округа является добыча нефти и газа.7. Свердловская областьСедьмую строчку рейтинга занимает Свердловская область с интегральным рейтингом 69,278 за 2019 год. Свердловская область является одним из важнейших промышленных регионов России. Свердловская область является важным транспортным узлом: через нее проходят железнодорожные, автомобильные и воздушные трассы общероссийского значения.8. Краснодарский крайНа восьмом месте оказался Краснодарский край. Интегральный рейтинг региона по итогам 2019 года составил 67,971. В связи с проведением в городе Сочи Олимпиады 2014 года произошел приток инвестиций в инфраструктуру Черноморского побережья Краснодарского края. Важная отрасль экономики Краснодарского края — туризм, активно развивающийся на побережье Черного и Азовского морей, а также в горных и степных районах края.9. Ленинградская областьНа девятой строчке рейтинга оказалась Ленинградская область, интегральный рейтинг которой составил 64,633 в 2019 году. Основой экономического потенциала Ленинградской области является промышленное производство. Промышленность региона имеет глубоко диверсифицированную структуру.10. Тюменская областьЗамыкает десятку лидеров Тюменская область. По итогам 2019 года ее интегральный рейтинг составил 64,386. Основной отраслью специализации региона является топливная промышленность, на долю которой приходится 86,4% объема промышленного производства области.