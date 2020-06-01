Сегодня в Москве начинается второй этап смягчения ограничений. К работе возвращаются непродовольственные магазины и торговые центры. Порядка четверти миллиона сотрудников смогут снова выйти на работу.

Сегодня в Москве начинается второй этап смягчения ограничений. К работе возвращаются непродовольственные магазины и торговые центры. Порядка четверти миллиона сотрудников смогут снова выйти на работу. Торговые центры, правда, заработают не все, тем не менее многие из них все же откроют двери.Как сообщает ТАСС, возобновят работу "Фестиваль", "Калейдоскоп", "Петровский", "Смоленский пассаж", "Калужский", а также "Охотный ряд", "Мега Теплый Стан", "Рио", "Ереван Плаза", "Райкин Плаза", "Афимолл Сити" и "Цветной"Большинство ретейлеров уже подтвердили возобновление работы. Все они будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора — проводить дезинфекцию и контролировать состояние здоровья сотрудников.Добавим также, что с сегодняшнего дня заработают также автосалоны, а вот кинотеатры, салоны красоты и фитнес-клубы останутся закрытыми.Рестораны также продолжат работать в дистанционном режиме, то есть осуществлять доставку, но посетителей пока принимать не смогут.