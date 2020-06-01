01.06.2020

2020-06-01 18:10:03

В Александрове задержанный ударил ногой росгвардейца

32-летний житель Киржача получил приговор суда по обвинению в грабеже и насилии к представителю власти.

Мужчина, работающий в коммерческой фирме вахтовым методом, 22 июня прошлого года прибыл из Киржача в Александров отдохнуть в пьяной компании приятелей. Наутро, чтобы опохмелиться бесплатно, он вынес из магазина бутылку коньяка. При задержании Росгвардией, ообвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес удар ногой представителю власти, сообщила пресс-сдужба СУ Следственного комитета по Владимирской области

Вину в содеянном обвиняемый признал и приговором Александровского городского суда ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.