Послабления ограничительных мер с 1 июня а Калининграде не будет. Торговые центры работать только в будние дни с 10 утра до 18 вечера. Такое решение власти приняли из-за новых случаев COVID-19 среди продавцов.

Послабления ограничительных мер с 1 июня в Калининграде не будет. Торговые центры продолжат работать только в будние дни с 10 утра до 18 вечера. Такое решение власти приняли из-за новых случаев COVID-19 среди продавцов, передает ГТРК "Калининград". Кроме того, строго запрещено проведение закрытых собраний, вечеринок и праздников, в том числе свадеб.Общее заболевших коронавирусом в регионе превысило 1,5 тысячи человек. Врачи призывают граждан не заниматься самолечением. Часто люди обращаются в скорую помощь, когда болезнь уже запущена. Пожилых жителей просят оставаться дома.Отметим, лица старше 65 составляют почти половину всех выявленных случаев, а среди умерших их около 80%. Причиной высокой смертности этой возрастной группы являются хронические заболевания."Ухудшается течение сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваний, сахарного диабета, онкологии и так далее. Все это часто приводит к летальному исходу", — говорит внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Калининградской области Игорь Иванов.