Автоинспекторы вручили детям памятные подарки - пособия по правилам дорожной безопасности и светоотражающие элементы, а взрослым информационные памятки...

Сотрудники Госавтоинспекции Зеленоградского округа г. Москвы провели акцию, посвященную Дню защиты детей. Главнаяцель мероприятия - напомнить детям и взрослым о важности соблюдения Правил дорожного движения.Во время акции сотрудники ДПС уделили особое внимание водителям, напомнив о необходимости использования детских удерживающих устройств и неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения при перевозке юных пассажиров.С призывом быть предельно внимательными и осторожными в дворовых территориях, в местах расположения образовательных организаций, спортивных площадок и других мест массового пребывания детей, к водителям автотранспорта обратился временно исполняющий обязанности командира Отдельной роты ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВДРоссии по г. Москве подполковник полиции Сергей Минаев.Автоинспекторы вручили детям памятные подарки - пособия по правилам дорожной безопасности и светоотражающие элементы, а взрослым информационные памятки на тему детской дорожной безопасности.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81