Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что в настоящее время в стране зарегистрировано 2,09 миллиона безработных. В ходе совещания с представители Совета Федерации ..

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что в настоящее время в стране зарегистрировано 2,09 миллиона безработных. В ходе совещания с представители Совета Федерации Котяков отметил, что это число продолжает расти.Глава Минтруда обратил внимание, что пик безработицы в России ожидается в третьем квартале текущего года. По словам политика, наиболее сложная ситуация на рынке труда наблюдается в Туве, Чечне и Ингушетии.