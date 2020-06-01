Сразу три климатических рекорда были установлены в Москве 31 мая. Синоптики поздравили москвичей с самым дождливым майским днем в истории, самым дождливым маем в истории и самой дождливой в истории весной. В самом городе и во многих районах Подмосковья спасатели и коммунальщики сейчас устраняют последствия аномального ливня.

Сразу три климатических рекорда были установлены в Москве 31 мая. Синоптики поздравили москвичей с самым дождливым майским днем в истории, самым дождливым маем в истории и самой дождливой в истории весной. В самом городе и во многих районах Подмосковья спасатели и коммунальщики сейчас устраняют последствия аномального ливня.Прошедший весенний сезон, как и сам май, поначалу ничем особо не выделялись и не шли ни на какие рекорды. Но в самом конце месяца над столичным регионом буквально разверзлись хляби небесные: 95 мм — почти две месячных нормы осадков — выпали за три дня. Ничего подобного в Москве не случалось за весь период инструментальных наблюдений.Конечно, такие рекорды — это не то, чему стоило бы радоваться. В самой столице 31 мая сумма осадков составила 34 мм. Сопоставимые цифры давали и метеостанции Подмосковья. А ведь к этому моменту на реках уже начался паводок. Во многих районах сейчас фиксируются подтопления жилых домов, потопы на дорогах. Некоторые населенные пункты и вовсе оказались отрезаны от мира большой водой.Если 29 и 30 мая заливало в основном центр России, то 31 мая ливни значительно расширили свою географию. Заливать начало и другие регионы. В частности, все поплыло в Казани.А этой ночью стихия подобралась к Уралу. Ненастье уже накрыло Башкирию — здесь прошел сильный град. Судя по сообщениям в соцсетях, некоторые льдинки достигали размеров яйца. Также отмечались усиления ветра. В трех населенных пунктах он повредил крыши домов, еще в 30 селах произошли отключения электроэнергии.А метеостанции Свердловской области в настоящий момент фиксируют осадки, которые по интенсивности даже превосходят московские: более 40 мм за 12 часов! И сейчас ливни отмечаются уже на огромной территории — от западных границ России до регионов Сибири.Причина рекордной непогоды — противоборство двух очень разных по своей природе атмосферных образований. Еще на прошлой неделе над Черным морем образовался активный циклон. Вобрав в себя теплые воздушные массы, он двинулся на север. Но в то же самое время над западом Евразии стал усиливаться холодный скандинавский антициклон. И столкнулись они как раз над Центральной Россией. Контрасты температуры в зоне фронта огромные. В той же Уфе в воскресенье было почти +30 градусов, а в Москве всего лишь +12 градусов.Разумеется, в такой ситуации над зоной столкновения тепла и холода начали расти мощные шапки облаков. Поначалу они концентрировались на относительно небольшой территории, как раз в районе Подмосковья. Но сейчас облачность растянулась вдоль всего фронтального раздела и накрывает уже все от Балканского полуострова через Центральную Россию и Урал до просторов Сибири. Ттакое географическое перераспределение зоны осадков приведет к тому, что ливни уже не будут концентрироваться в одних районах, следовательно, и аномально мощных осадков ждать уже не стоит.В Уфе, например, сегодня еще пройдут небольшие дожди, и после вчерашних 30 градусов тепла температура не превысит 22 градусов. Завтра станет еще на 3 градуса прохладнее, но уже обойдется без ливней. В дальнейшем в дневные часы ожидаются комфортные +21-22 градуса, слабые осадки ожидаются только 4 июня.Что же касается Москвы, то здесь ненастье пока сохранится, но оно уже не будет таким интенсивным, как на прошлой неделе. Столица останется под влиянием старого малоподвижного циклона, так что небо продолжат закрывать облака. По расчетам, в первую пятидневку лета мегаполис может получить около 40% июньских запасов влаги — это значительно меньше, чем вылилось на город в последние три дня. Однако с учетом и без того сложной гидрологической обстановки, следует быть готовыми к новым подъемам уровней рек. Что же касается потепления, то оно придет только к выходным.