Большая вода отрезала от мира Ивановское, Ольгинск и Златоустовск. Из-за паводка по дороге Экимчан – Златоустовск нельзя проехать на машине. Ширина потока составляет 4 метра, глубина около 1,5 метра, передает ГТРК Амур.

Большая вода отрезала от мира Ивановское, Ольгинск и Златоустовск. Из-за паводка по дороге Экимчан – Златоустовск нельзя проехать на машине. Ширина потока составляет 4 метра, глубина около 1,5 метра, передает ГТРК "Амур".Движение автомобилей к трем поселкам в Селемджинском районе и обратно приостановлено. Восстановление муниципальной трассы в настоящий момент невозможно. Ремонтные работы начнутся только после того, как вода спадет, сообщили в Минтранспорта Амурской области.