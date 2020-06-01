Японская компания Nissan ранее объявило, что присутствие у нас возрожденной марки Datsun, под которой выпускаются бюджетные клоны вазовских автомобилей, не вписывается в новую стратегию альянса, поэтому автобренд покидает Россию спустя 6 лет после появления. Аналитики на прощание сосчитали, сколько таких машин сейчас в России.

Японская компания Nissan ранее объявило, что присутствие у нас возрожденной марки Datsun, под которой выпускаются бюджетные "клоны" вазовских автомобилей, не вписывается в новую стратегию альянса, поэтому автобренд покидает Россию спустя 6 лет после появления. Аналитики на прощание сосчитали, сколько таких машин сейчас в России.По данным агентства "Автостат", на 1 января 2020 года в России числятся 125 тысяч автомобилей марки Datsun, выпущенных на мощностях АвтоВАЗа. Из них 82% приходится на седан Datsun on-DO (103 тыс. штук), остальные 18% - это хэтчбек mi-DO (22 тыс. штук).Пик выпуска пришелся на 2015 года, когда с конвейера съехали 29 тысяч машин, но уже в 2016 году выпуск упал до 16 тысяч. Больше всего машин Datsun числится в Башкирии - на начало года их обладателями были 7,8 тыс. местных жителей. Далее - Самарская область (7,6 тыс. штук), Краснодарский край (6,3 тыс.), Татарстан (6,1 тыс. единиц) и Московская область (5,6 тыс. шт.).В конце мая руководство компании Nissan официально объявило об уходе бюджетного бренда Datsun из России. Производство автомобилей, седана on-DO и хэтчбека mi-DO, на мощностях АвтоВАЗа будет прекращено. Важно отметить, что решение о выводе принято лишь в отношении "Датсуна", в то время как автомобили Nissan будут выпускаться у нас и дальше.Минувший финансовый год компания Nissan Motor Co. закончила с рекордными убытками в размере 6,2 млрд долларов и ушла "в минус" впервые со времен экономического кризиса 2008-2009 годов. Да и в целом дела в автоиндустрии на фоне коронавируса идут не очень гладко.На выводе "Датсуна" оптимизация не заканчивается. В Nissan сообщили, что глобальные объемы выпуска в одном лишь апреле-2019 упали на 62% до 150 388 автомобилей, а мировые продажи обрушились на 42%.На этом фоне Nissan официально объявил о закрытии двух автозаводов в Испании и Индонезии. Европейское производство отныне будет сосредоточено на британском заводе в Сандерленде, а производственные мощности из Индонезии переедут в Таиланд.