С 1 июня в России стартует программа льготного кредитования для поддержки предприятий в отраслях, пострадавших от пандемии под 2% годовых. При сохранении 90% рабочих мест вместо заемщика кредит выплатит государство.

С сегодняшнего дня в России стартует госпрограмма поддержки занятости. Согласно предложению президента Владимира Путина предприятия в пострадавших от пандемии отраслях, а также социально ориентированные некоммерческие организации смогут получить кредит под 2% годовых.Объем такого займа будет рассчитываться по по формуле один МРОТ на одного сотрудника за полгода, а срок погашения назначен на 1 апреля 2021 года.При этом, если работодателю в период действия программы удастся сохранить занятость на уровне 90% и выше, государство само выплатит кредит и проценты по нему. В свою очередь при сохранении 80% рабочих мест будет списана половина займа и процентных платежей.На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил о заключении ведомством с банками соглашений по льготным кредитам на сумму 200 миллиардов руб. из 250 миллиардов, предусмотренных программой.