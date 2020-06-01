Сьюзан Райс, бывшая советница экс-президента США Барака Обамы, подозревает Россию в причастности к массовым беспорядкам, начавшимся Соединенных Штатах после смерти афроамериканца Джорджа ..

Сьюзан Райс, бывшая советница экс-президента США Барака Обамы, подозревает Россию в причастности к массовым беспорядкам, начавшимся Соединенных Штатах после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в Миннеаполисе после задержания полицейскими.Райс заявила, что не удивилась бы, узнав, что Москва спонсирует протесты или способствует их разжиганию. Однако экс-советница отметила, что полагается в суждениях лишь на собственный опыт, поскольку не имеет данных разведки, передает .