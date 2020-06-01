Установлено, что 48-летний москвич зарегистрировал в принадлежащей ему квартире иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Хамовники задержали мужчину, подозреваемого в фиктивной постановке иностранных граждан на регистрационный учет.Установлено, что 48-летний москвич незаконно зарегистрировал в принадлежащей ему квартире, расположенной на улице Льва Толстого, иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут.Отделением дознания ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60