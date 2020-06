Самый многообещающий стартап в области дополненной реальности Magic Leap похоже идет ко дну. А Microsoft заменяет журналистов искусственным интеллектом. Подробности – в программе Вести.net.

Самый многообещающий стартап в области дополненной реальности Magic Leap похоже идет ко дну. Стало известно, что его основатель, душа и лицо компании Рони Абовиц покидает свой пост, причем на фоне сильнейшего корпоративного кризиса и, судя по всему, под давлением совета директоров, а ведь Magic Leap под его руководством умудрилась стать чуть ли не самым распиаренным стартапом в этой области.В компанию вложили больше трех миллиардов долларов, такие гиганты как Alibaba, Qualcomm, Google и даже власти Саудовской Аравии. И все деньги компания получила еще до того, как показала свое первое устройство. Всем хватило демо-роликов, которые показывала Magic Leap, на них в доподлинной реальности можно было и играть, и работать, причем графика занимала все поле обзора. Рынок ждал устройство несколько лет и в итоге был невероятно разочарован. Гарнитура доподлинной реальность Magic Leap One появилась в 2018 году и виртуальный дисплей собственно дополненной реальности оказался очень маленьким.Более того, выяснилось, что те самые ролики не были демонстрацией реальных возможностей устройства, они были нарисованы специалистами по спецэффектам из компании Питера Джексона, той самой, что рисовала графику для "Властелина Колец". А еще очки оказались дорогими, больше $2 000, в итоге - провальные продажи. Обещание новой версии к следующему году инвесторов не впечатлило и в технопрессе пошли слухи о том, что Magic Leap и вовсе закроют, но этого не случилось. Компания уволила больше тысячи сотрудников и привлекла новое финансирование - 350 млн долларов.Судя по всему, условием оного был как раз уход гендиректора и основателя. Сам Абовец высказывался в том духе, что мы с советом директоров решили, что так будет лучше. Мол сейчас компании нужен скорее человек с бизнес-мышлением, а он мол инженер-визионер. Но вся эта история в очередной раз доказывала, что пока устройство дополненной реальности не подходят для игр или потребления контента, то есть для рядового пользователя. Первые гаджеты Google Glass и HoloLens от Microsoft нашли покупателей только в корпоративных рядах, впрочем Microsoft еще заключил контракт с Пентагоном, очки дополненной реальности должны сделать из обычного солдата настоящего героя компьютерной игры, ну и по неподтвержденной информации свои очки дополненной реальности, ориентированные как раз на массового потребителя готовит Apple, но пока о них ничего не известно наверняка.Между тем Microsoft уволила 27 журналистов и заменила их технологией искусственного интеллекта. Речь идет о специалистах, которые отбирали статьи для британской версии MSN.com - это новостной ресурс Microsoft, а также для стартовой страницы браузера Edge. Это не те журналисты, что создают оригинальные тексты, все 27 человек занимались отбором материалов других изданий и переработкой их под формат Microsoft, теперь это будет делать искусственный интеллект, и выбирать и редактировать заметки. Microsoft заверяет, что решение не связано с падением доходов от рекламы на фоне коронавируса. А газета Guardian пишет, что вероятно скоро компания откажется от редакции и в других странах опять же в пользу нейросетей.Собственно отбор материала с помощью нейросетей не есть что-то невероятно новое, именно так сегодня формируется лента соцсетей и точно также создаются страницы новостных агрегаторов, как в России, так и во всем мире. Причем нейросети могут подобрать уникальный набор статей под интересы каждого отдельного пользователя, более того алгоритмы, которые формируют короткие заметки есть почти у всех СМИ, у Associated Press, BBC Reuters, New York Times, Forbes и так далее. А вот редактуру пока нейросетям массово не доверяют, хотя такие технологии уже существуют. Недавно как раз Microsoft демонстрировал, как их новая нейросеть способна пересказывать суть и небольших фрагментов текста и даже целых произведений, правда с "Ромео и Джульетта" на демонстрации вышло неловко. Суть пересказа свелась к фразе в духе "в общем все умерли".