Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко возглавил оргкомитет по подготовке и проведению чемпионата мира по хоккею 2023, который пройдет в Санкт-Петербурге. Также оргкомитет будет отвечать за подготовку молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2023 в Омске и Новосибирске.

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко возглавил оргкомитет по подготовке и проведению чемпионата мира по хоккею 2023, который пройдет в Санкт-Петербурге. Также оргкомитет будет отвечать за подготовку молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2023 в Омске и Новосибирске.Бывший руководитель оргкомитета Сочи-2014 и бывший президент Континентальной хоккейной лиги, а ныне вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко займется подготовкой чемпионатов мира 2023 года. Заместителями оргкомитета назначены помощник президента РФ Игорь Левитин и министр спорта России Олег Матыцин. В состав оргкомитета включены в том числе губернатор Омской области Александр Бурков, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов, сообщает РИА Новости.В течении трех месяцев будет подготовлен план мероприятий по подготовке чемпионатов мира. После утверждения этого плана оргкомитет приступит к подготовке турниров.