Звезда сериала Счастливы вместе показала одного из сыновей. Наследник оказался копией Виктора Логинова.

Звезда сериала "Счастливы вместе" показала одного изсыновей. Наследник оказался копией Виктора Логинова.Накануне сын артиста Иван отпраздновал день рождения. Ребенку знаменитостиисполнилось девять лет. По словам Виктора Логинова, парень, хоть и похож нанего внешне, актерством не увлечен. Иван решил выбрать собственный путь.Напомним, у Виктора Логинова пятеро детей. В 1994 годуартист впервые женился. Его избранницей стала девушка по имени Наталья. Викторусыновил ребенка возлюбленной от прошлых отношений. Также в этом браке у артистародилась дочь Анна. Второй супругой актера была Снежана Морозова. Она подарилазвезде сериала "Счастливы вместе" сына, которого назвали Дмитрий. В третий раззнаменитость пошла под венец с девушкой Ольгой. В этих отношениях появилисьмладшие отпрыски Виктора – Александр и Иван.Отметим, что сегодня . Актер встречается с коллегой по цеху Марией Гуськовой. Интересно, чтоновая избранница артиста на пять лет младше его дочери Анны.29 Май 2020 в 1:08 PDTЗвезда сериала "Счастливы вместе" познакомилась с молодойактрисой на репетиции. Виктор и Мария вместе играют в спектакле "Классическиешалости". Судя по всему, совместная работа сблизила Логинова и Гуськову.Поговаривают, что влюбленные уже живут вместе.28 Май 2020 в 11:54 PDT