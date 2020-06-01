Среднемесячная температура на большинстве территории России будет около нормы в июне, очагами тепла станут Западная Сибирь, северная половина Красноярского края и Чукотка. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, какая погода ждет россиян в июне.По его словам, очаг жаркой погоды будет в Западной Сибири и на севере Красноярского края, фактически до границы с Якутией. В Чукотке тоже ожидается жаркий месяц.В Европейской части страны среднемесячная температура в июне ожидается около нормы. В Смоленской, Брянской и Тверской областях будет "небольшое отрицательное отклонение от нормы", но о холодной погоде речь не идет.Начнется первый летний месяц начнется со "свежей погоды", по словам Вильфанда. "Это будет настоящая арктическая свежесть", — сказал метеоролог. Также в течение месяца ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на 5-6 градусов.Относительно осадков Вильфанд сообщил, что их будет больше нормы в Калининградской области, Крыму, Краснодарском крае, на Таймыре и Тихоокеанском побережье. А дефицит осадков ожидается в Хакасии, Туве, Забайкальском крае, Амурской области и на севере Якутии. Из-за этого вырастет пожароопасность в этих регионах.В Москве в понедельник будет ветер и дождь. Днем температура воздуха составит от 12 до 14 градусов тепла. В ночь на вторник похолодает до 7 градусов, передает ТАСС.