Мужчина под предлогом продажи товара завладел денежными средствами в сумме 44 тысяч рублей.

В марте текущего года в УМВД России по городу Владимиру поступило заявление от местного жителя о совершенном в отношении него преступлении. На одном из сайтов в сети Интернет мужчина нашел объявление о продаже теннисной пушки. Из объявления следовало, что товар находится в другом городе. Потерпевший созвонился с продавцом, предупредив, что состояние товара приедет оценить курьер. После чего курьер созвонился с продавцом и договорился о встрече, но последний на нее так и не явился. Однако с телефонного номера курьера был сделан звонок потерпевшему с рекомендацией покупки пушки. Как впоследствии установили оперативники, используя специальные программы, злоумышленник подменил номер телефона и сам звонил жителю Владимира. Получив положительный отзыв от лже-курьера о товаре, потерпевший сразу же перезвонил продавцу, договорился о покупке и перевел денежные средства в размере 44 тысяч рублей на чужой счет. Только когда жителю Владимира позвонил настоящий курьер и сообщил, что встреча не состоялась, он понял, что был обманут, и обратился в полицию.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий, в результате которых установили, что к совершению преступления, причастен житель Воронежской области.В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).Выяснилось, что мужчина причастен к аналогичным преступлениям в отношении жителей других регионов.Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.