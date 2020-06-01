01.06.2020

2020-06-01 09:45:03

Владимирские салоны красоты принимают клиентов в масках и по одному

Выход из самоизоляции. По данным Роспортебнадзора, количество зарегистрированных новых случаев Ковид-19 в регионе снижается. Областная администрация готовится к снятию ограничений. Откроются спортзалы и бассейны. Одними из первых после месячного перерыва открылись парикмахерские. Как ситуация с коронавирусам повлияла ни их работу - узанала Екатерина Максимова.

Это Роспотребнадзор, с их сайта официального всё взято. То есть, мы это не придумали. Все документы, журнал здоровья. Обязательно измеряется температура, пишется всё это в журнал.

Температуру работникам измеряют в начале и в конце смены. Пол моется с хлоркой также дважды в день. Соблюдение всех противоэпидемических мер в парикмахерских несколько раз в неделю проверяют инспекции горадминистрации и роспотребнадзора.



Дарья Ермолаева владелица салона-парикмахерской

-Чтоб были все дезинфекции, обязательно была лампа, рециркулятор воздуха, обязательно полоска должна быть - полтора метра расстояние между мастерами. И то, это прошли сейчас послабления. До этого разрешали только одного мастера в одном помещении.

Перчатки и маски выдают бесплатно, если клиенты приходят без них. Дезраствор - буквально на каждом углу. Обедать работники парикмахерской ходят по очереди. Для приема пищи здесь есть отдельное помещение. Месяц простоя - с 27 марта по 28 апреля - и никому не нужно объяснять важность средств индивидуальной защиты.



Виктория Ситникова парикмахер

-Ну в перчатках конечно же работать неудобно, мы не чувствуем волосы, потеют очень сильно руки. Потом кожа, соответственно, сохнет на руках. Конечно, есть свои неудобства. Хотя бы нас выпустили на эту работу. Мы это всё соблюдаем.

Находят даже плюсы в сложившейся ситуации - благодаря маскам мелкие волоски при стрижке не попадают парикмахерам в дыхательные пути. А те, кто при окрашивании не использовали перчатки, оценили их преимущества. Большинство клиентов с пониманием относятся к тому, что их просят подождать на улице, если они пришли раньше времени.



Анна Баранова клиент парикмахерской

-Я очень довольна. Потому что за время карантина очень тяжело, как любой девушке, ходить с отросшими кончиками. Ну, я счастлива.



Дарья Ермолаева владелица салона-парикмахерской

- Хочу отметить, что у нас замечательный собственник помещения. Была проблема с арендой практически у всех. Он у нас убрал аренду за этот период времени совсем.

- Коммуналку?

- И коммуналку. Нет, коммуналку мы заплатили. Но комуналки практически не было, т.к. мы не работали.

Владимирцы с нетерпением ждут открытия и других организаций. В администрации региона ожидает подписи проект соответствующего указа. Ограничения будут снимать в несколько этапов. Первыми должны открыться торговые центры большой площади с сохранением ограничения количества посетителей.

Екатерина Максимова, Андрей Хлудов. Вести - Владимир.