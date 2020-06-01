01.06.2020

2020-06-01 16:40:10

Во Владимире тяжелым больным с коронавирусом помогают столичные врачи

В эти выходные бригада столичных специалистов прибыла во Владимирскую область по поручению Президента Владимира Путина. Кто в составе бригады, где они будут работать, расскажет Екатерина Гусева.

Последние напутствия и в путь. Специалисты из лучших клиник столицы отправляются в Псковскую и Владимирскую области. Этот медицинский десант - поручение Президента мэру Москвы. Он попросил Сергея Собянина помочь тем регионам, где положение дел остается сложным.

Во Владимире все готово к их приему. Елена Шаповалова, замуправляющего гостиницей показывает двухместный номер. В таких будут жить врачи из Москвы. По одному человеку в номере - в целях безопасности.

Елена Шаповалова, замуправляющего гостиницей: «Гости необычные, и это очень почетно для нашей гостиницы встречать людей, которые помогают больным людям. Если бы была другая ситуация, был открыт ресторан, мы бы оказали наше русское гостеприимство».

О ценности гостей во Владимире говорит и гостиница, одна из лучших в городе, здесь будет не только удобно жить, но и быстро добираться до работы, ОКБ - отсюда не видно, она за зеленью, всего в трех км от гостиницы.

В больнице столичную бригаду встречают как самых высоких гостей. В машине - ценный груз: лекарства для "тяжелых" больных ковидом. Их сразу же доставляют в реанимацию. Следующая партия лекарств, а также гуманитарный груз - средства защиты для врачей - поступят в течение суток. Возглавляет бригаду хрупкая девушка — хирург. Вместе с ней еще пять специалистов: реаниматолог, рентгенолог, инфекционист, анестезиолог, медсестра, пульмонолог. Не страшно ли им ехать в регион, где люди неделями дожидаются результатов тестов? А самих врачей тестируют не так часто, как в Москве?

Полина Ваганова, руководитель консультативной бригады медработников г.Москвы: «Наша профессия всегда сопряжена с рисками, для нас нет ничего нового и не вызывают каких-то опасений. В первую очередь, каждый из нас соблюдать меры предосторожности и все будет хорошо».

Медики будут работать в инфекционном госпитале ОКБ. Учить владимирских коллег выхаживать тяжелых больных. Но готовы в любой момент оказать помощь врачам из других госпиталей области. Пока приехали на две недели. Если понадобится - пробудут дольше. К напряженному графику уже привыкли. У реаниматолога Олега Быкова четыре месяца назад родился сын - но видел его он всего месяц - до эпидемии. И так почти все члены этой бригады. Самое неприятное в этой эпидемии, говорит он, скептики, которые не верят в опасность инфекции.

Андрей Быков, врач-реаниматолог: «Сложно ответить тому, кто не видел тяжелого больного, на ИВЛ, которому нечем дышать, и порой помочь ему не можем, и скептикам - дай Бог здоровья».

Почти все врачи во Владимире впервые, хотелось бы познакомиться с городом поближе - но музеи закрыты. Придется вернуться, но уже после пандемии, с семьями и друзьями.

Екатерина Гусева, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»