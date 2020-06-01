01.06.2020

2020-06-01 09:50:04

Во Владимирской области 59 человек заболели коронавирусом за сутки

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 1 июня 2020 года лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (17 сл. в г. Владимире, 10 сл. в г. Гусь-Хрустальный, 11 сл. в о. Муром, 5 сл. в Судогодском, 4 сл. в Александровском, 3 сл. в Ковровском, 3 сл. в Киржачском, 2 сл в Суздальском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Меленковском, 1 сл в Селивановском, 1 сл. Радужном,). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2735 случаев заболевания (576 сл. в г. Владимире, 387 сл. в Гусь-Хрустальном, 380 сл. в Петушинском, 250 сл. в Александровском, 233 сл. о. Муром, 230 сл. в Ковровском, 109 сл. в Кольчугинском, 89 сл. в Собинском, 84 сл. в Судогодском, 74 сл. в Юрьев-Польском, 69 сл. в Киржачском, 66 сл. в Вязниках, 49 сл. в Меленковском, 45 сл. в Суздальском, 43 сл. в Камешковском, 25 сл. в г. Радужном, 15 сл. в Селивановском, 11 сл. в Гороховецком). Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.