Кандидат медицинских наук Андрей Боклин порекомендовал россиянам отказаться от длительного ношения защитной маски. По его словам, это может привести к возникновению патологий дыхательных органов.

Кандидат медицинских наук Андрей Боклин порекомендовал россиянам отказаться от длительного ношения защитной маски. По его словам, это может привести к возникновению патологий дыхательных органов.Специалист отметил, что надевать средства защиты рекомендуется только в местах массового скопления людей. Однако весь день ходить в маске не стоит, иначе к вечеру человек почувствует недомогание.Длительное ношение средств защиты может привести к кислородному голоданию, возникновению и развитию астмы или обострению болезни органов дыхания. "Маска – это в любом случае химия", – подчеркнул Андрей Боклин.Ранее врач Александр Мясников заявил, что маски . Они нужны для инфицированных граждан, чтобы снизить риск распространения COVID-19. Перчатки, в свою очередь, берегут кожу рук от раздражения, которое могут вызвать антисептики.Отметим, что с 1 июня в Москве был ужесточен масочный режим. Если раньше жители столицы должны были носить средства защиты только в магазине или транспорте, то теперь они обязаны надевать маски при каждом выходе из дома.1 Июн 2020 в 12:48 PDTПо последним данным, заразились 414 878 человек. Лидером по количеству инфицированных является Москва. Здесь выявили 183 088 случаев заболевания COVID-19. За весь период выздоровели 175 877 россиян, скончались 4 855 человек.