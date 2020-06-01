Британский телеканал BBC One представил трейлер сериала Отравления в Солсбери. В ролике указано, что сюжет теленовеллы основан на реальных событиях.

Британский телеканал BBC One представил трейлер сериала "Отравленияв Солсбери". В ролике указано, что сюжет теленовеллы основан на реальныхсобытиях.Мини-сериал будет выходить на экраны с 14 по 16 июня. Всего в ленте три эпизода. Сценарийкартины основан на нашумевшей истории экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Лента демонстрирует реакцию жителей города Солсберина громкое отравление бывшего военного и его дочери Юлии.Авторы сериала подчеркивают, что, создавая проект, хотели "запечатлетьдраму изнутри". Зрители, по словам создателей сериала "Отравления в Солсбери",получат "определенную долю правды".Напомним, 4 марта 2018 года бывшего полковника ГРУ СергеяСкрипаля и его наследницу Юлию нашли без сознания. Стражи порядка города Солсбери,именно там проживает семейство, заявили, что Сергея и Юлию отравили "Новичком"– веществом нервно-паралитического действия, созданным еще советскими учеными.Следователи даже назвали главных подозреваемых: "сотрудников ГРУ" АлександраПетрова и Руслана Боширова.Сами Петров и Боширов свою причастность к отравлениюСкрипалей отрицали. По их словам, в Солсбери они приехали ради местной достопримечательностиготического собора Девы Марии.США, Великобритания выдворили российских дипломатов, их примеру последовалинекоторые другие страны. Россия приняла ответные меры: закрыла американское генконсульствов Санкт-Петербурге и Британский совет.