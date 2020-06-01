За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 6 человек погибли и 40 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 10 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли 3 автоаварии. Полицейскими оформлено 291 происшествие с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 97 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Петушинский район. По предварительной информации, 25 мая 2020 года в 11.45 в городе Покров на улице 3-го Интернационала напротив дома 53 водитель автомобиля ГАЗ-4732 1958 г.р. допустил наезд на пешехода 1944 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход с диагнозом: множественные ушибленные раны лица и головы, госпитализирован.Гусь-Хрустальный район. По предварительной информации, 26 мая 2020 года в 01.45 в городе Гусь-Хрустальный на улице Добролюбова напротив дома 12 водитель автомобиля Киа – Рио 1994 г.р. при прохождении левого поворота допустил съезд с проезжей части дороги, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель автомобиля с диагнозом: ЧМТ, ушибом мягких тканей лица, ушиб 3 верхней голени слева, направлен на амбулаторное лечение.Муромский район. По предварительной информации, 27 мая 2020 года в 08.00 на 79 км автодороги Касимов-Муром-Н.Новгород водитель автомобиля ВАЗ-21124 1997 г.р. допустил съезд в левый по ходу движения кювет, опрокидывание. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21124 с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки, направлен на амбулаторное лечение.Петушинский район. По предварительной информации, 28 мая 2020 года в 11.15 на 3 км автодороги Покров-Новоселово-Киржач водитель автомобиля ГАЗ-2705 1988 г.р. допустил столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении мотоциклом БМВ под управлением водителя 1980 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла БМВ с диагнозом: закрытый перелом правой большеберцовой кости, ушиб правого коленного сустава, направлен на амбулаторное лечение.Ковровский район. По предварительной информации, 29 мая 2020 года в 14.45 в городе Ковров на улице Федорова напротив дома 6 водитель автомобиля Ауди – 80 1980 г.р. допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем Ниссан - Жук под управлением водителя 1986 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля Ниссан – Жук 2009 г.р., с диагнозом: ушиб мягких тканей волосистой части головы, пассажир автомобиля Ниссан-Жук 2009 г.р., с диагнозом: СГМ, и пассажир автомобиля Ниссан-Жук 2010 г.р., с диагнозом: СГМ, направлены на амбулаторное лечение.Октябрьский район. По предварительной информации, 30 мая 2020 года в 16.35 в городе Владимир на улице Мира напротив дома 26 водитель автомобиля Шевроле-Лачетти 1978 г.р. допустил выезд за пределы проезжей части дороги, где совершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП пассажир автомобиля 1981 г.р., с диагнозом: ушиб грудной клетки, и водитель автомобиля с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб правого предплечья, направлены на амбулаторное лечение.Ковровский район. По предварительной информации, 31 мая 2020 года в 15.50 в городе Ковров на улице Осиповская напротив дома 26 водитель автомобиля Хендай-Акцент 1995 г.р. допустил съезд в левый по ходу движения кювет. В результате ДТП пассажир автомобиля 2002 г.р. с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, и пассажир 2002 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, направлены на амбулаторное лечение.