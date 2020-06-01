В 1950-м году первого июня впервые отмечался Международный день защиты детей. Прошло 70 лет, но потребность в защите не отпала. И даже не стала меньше, хотя смысл этого слова приобрел несколько другое значение.

В 1950-м году первого июня впервые отмечался Международный день защиты детей. Прошло 70 лет, но потребность в защите не отпала. И даже не стала меньше, хотя смысл этого слова приобрел несколько другое значение.Пару недель назад рассказали мне одну простенькую историю.Одинокая мама в одиночку растила сына. Ничего удивительного в этом нет. Как и в том, что одинокая мама растила сына-инвалида.Растила как положено: ездила с ним по врачам да по больницам, таскалась по фондам, выбивая помощь, выхаживала после очередной операции, а в перерыве работала в отделении, где он лежал, нянечкой. Потому что нянечек в отделении всегда не хватает, а одиноким мамам с ребенком-инвалидом обычно не хватает денег.Жили бы они наверняка долго и счастливо, но было одно обстоятельство: мама растила сына с известным, но неизлечимым диагнозом. То есть сколько бы они не ездили к врачам и в фонды, финал был известен обоим. И довольно близкий финал.Однажды они возвращались домой с очередного обследования, мама почему-то спросила: "О чем ты мечтаешь?" Может, конечно, не прямо так и не точно этими словами, рассказчик за точность не ручался. Но смысл был передан точно."Я мечтаю о гостинице", — не задумываясь ответил сын.Наверное (история об этом умалчивает) удивились оба: сын — своей мечте, а мама тому, что он думает о чем-то еще, кроме того, чтобы произошло чудо, и он выздоровел. Или хотя бы о том, чтобы ему стало полегче.Как бы то ни было, вопрос был задан, ответ получен, и мама принялась думать. С одной стороны можно было продолжать лечение, вернее поддерживающую терапию, потому что врачи давали неутешительный прогноз. С другой — если сейчас отказаться от помощи, второй раз никто не предложит. С третьей — откуда брать деньги на мечту. Словом, с какой стороны не посмотри гостиница выглядела плохо.Хорошо было только одно — что у ее сына есть какие-то другие желания помимо больничных. И в эту мысль мама вцепилась изо всех своих сил. Потому что для мамы самое главное — могла сделать так, чтобы мечта ее ребенка исполнилась. Помочь ему, отстоять его интересы.Любая другая защита ребенка предусмотрена Семейным кодексом РФ, но там подтекст, интонации у этого слова приобретают официальную и драматическую окраску. А мамина — оберечь. То есть отнестись к детским мечтам, проблемам, влюбленностям и разочарованиям бережно, с заботой, незаметно охранять, оставляя свободным.Этим настоящим мамским качествам, кстати, в последние месяцы изоляции стали учиться многие родители. Неожиданно для самих себя они начали слышать и понимать детей: раньше им на это не хватало времени. А сейчас в семьях зарождается новый тип отношений — сплоченность против общей беды и желание защитить, уберечь детей от страшной болезни. Хотя трудно назвать его действительно новым: еще при первобытном строе родители объединялись для защиты от угрозы...Было бы ложью даже ради Дня защиты детей сказать, что все родители изменились, и теперь все семьи заживут счастливой жизнью. Важно, что у тысяч семей появилось желание видеть, замечать близких и настрой защитить их. Защищать всегда.Что же до нашей истории, мама сумела продать квартиру, взять кредит и обустроила небольшую гостиничку в небольшом местечке. Денег особо «мечта» не приносит, зато доставляет огромную радость обоим — и маме и сыну.Который, благодаря подлинной защите, пережил все прогнозы врачей.