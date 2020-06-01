В Сети набирает популярность видеоролик, где Илон Маск вместе с группой Земляне поет про траву у дома. Ролик создал инженер по криогенной технике из Москвы. Качество видео поражает: создается ощущение, что поет действительно Маск.

В Сети набирает популярность видеоролик, где Илон Маск вместе с группой "Земляне" поет песню "Трава у дома". Ролик создал инженер по криогенной технике из Москвы. С помощью технологии Deepfake он соединил лицо основателя SpaceX с записью выступления советской рок-группы в 1983 году. Качество видео поражает: создается ощущение, что поет действительно Маск.30 мая состоялся пилотируемый запуск космического корабля с территории США. Crew Dragon, построенный компанией SpaceX, успешно стартовал и после 19 часов орбитального полета пристыковался к МКС. На станцию корабль привез астронавтов Дагласа Херли и Роберта Бенкена.С удачным запуском корабля Илона Маска и главу NASA Джима Брайденстайна поздравил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин. "Браво! Я знаю, как вы стремились к тому, чтобы это важное событие увенчалось успехом", — написал Рогозин.Маск ответил по-русски. В "Твиттере" он написал, что рассчитывает на "взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество".