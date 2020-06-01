Жена нападающего Урала Павла Погребняка Мария сообщила, что ее семью должны навестить сотрудники полиции. Ранее бывший футболист сборной России, а потом и его семья заболели коронавирусной инфекцией.

Жена нападающего "Урала" Павла Погребняка Мария сообщила, что ее семью должны навестить сотрудники полиции. Ранее бывший футболист сборной России, а потом и его семья заболели коронавирусной инфекцией. Посмотреть эту публикацию в Instagram Ребят, а теперь серьезно, мне нужна информация, у нас начинает происходит уже беспредел! Помимо того, что я 5 раз в день отправляю фото в соц. Мониторинг, к нам приезжают врачи( фоткают нас), а сегодня мне позвонили из ПОЛИЦИИ