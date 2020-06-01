Мужчина похитил деньги у своей приятельницы.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в,г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, – кража, совершенная из кармана одежды с причинением значительного ущерба гражданину.По версии предварительного следствия, в октябре прошлого года мужчина пришел в гости к своей приятельнице. Фигурант обратил внимание, как хозяйка квартиры убирает денежные средства в карман своей одежды. Выбрав время, он забрал деньги и скрылся с места совершения преступления. На следующий день потерпевшая обнаружила пропажу денежных средств и обратилась в полицию.Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого, который в ходе допроса дал признательные показания. Потерпевшей был причинен значительный материальный ущерб на сумму 8 тысяч рублей, который в последующем был полностью возмещен.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.