На кадрах с высоты птичьего полёта изображена система из трёх озёр метеоритного происхождения.
Фотография «улыбающегося озера» у села Лемешки во Владимирской области победила в пятом сезоне фотоконкурса «Снимай науку».
Как рассказали на телеканале «Наука», снимок стал лучшим в номинации «Природа».
Автор шедевра - фотограф из Москвы Андрей Белавин, который по результатам конкурса выиграл денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.
На кадрах с высоты птичьего полёта изображена система из трёх озёр метеоритного происхождения.