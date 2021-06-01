На кадрах с высоты птичьего полёта изображена система из трёх озёр метеоритного происхождения.

Фотография «улыбающегося озера» у села Лемешки во Владимирской области победила в пятом сезоне фотоконкурса «Снимай науку».Как рассказали на телеканале «Наука», снимок стал лучшим в номинации «Природа».Автор шедевра - фотограф из Москвы Андрей Белавин, который по результатам конкурса выиграл денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.На кадрах с высоты птичьего полёта изображена система из трёх озёр метеоритного происхождения.