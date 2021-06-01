За время работы онлайн-платформы она набрала более 200 тысяч просмотров.

Во Владимирской области 30 мая завершилось голосование по выбору территорий и дизайн-проектов для благоустройства в следующем году.На выбор жителям региона было представлено 69 территорий и дизайн-проектов. За время работы онлайн-платформы она набрала более 200 тысяч просмотров. Свой выбор сделали более 88 тысяч человек.Итоги будут подведены отдельно в каждом муниципальном образовании, где определят объекты, кторые приведут в порядок в 2022 году.