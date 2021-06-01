В него вошли организации, в работе которых регулятор усмотрел признаки финансовых пирамид, незаконного кредитования или нелегальной деятельности на рынке ценных бумаг без необходимого профессионального статуса.

Центробанк решил предупреждать россиян о финансовых пирамидах, нелегальных кредитных компаниях и форекс-дилерах ещё до того, как их деятельность будет приостановлена по закону. Так, список компаний с признаками нелегальной деятельности появился во вторник на сайте регулятора. Всего в него попало больше 1800 организаций, выявленных регулятором при помощи использования собственной системы мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций."Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков", — комментирует зампредседателя Центробанка Сергей Швецов.