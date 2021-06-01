Дворец бракосочетания №4 будет работать без выходных.

Дворец бракосочетания №4 будет работать без выходных.В Москве можно зарегистрировать брак с размахом. В столице открыли множество уникальных площадок – Останкинскую телебашню, стадион "Лужники", старинные особняки. Дворцы бракосочетания также пользуются огромной популярностью. К их состоянию относятся бережно, ведь церемонии должны проходить идеально.Так, в 2019-м было принято решение о проведении капитального ремонта во Дворце бракосочетания №4 на Бутырской улице. Реконструкция здания заняла больше года. Площадь для торжественной регистрации увеличили до 1,3 тысячи квадратных метров, включая просторные фойе для гостей на первом и втором этажах.Площадь главного зала на втором этаже составляет 128 квадратных метров, в высота потолков – семь метров. Здесь могут находиться до 50 гостей. В здании также был оборудован малый зал площадью 55 квадратных метров. Он вмещает до 22 человек.Также были отреставрированы исторические элементы здания. Вернули первоначальный вид мраморной лестнице, ведущей на второй этаж, колоннам и многоярусной люстре в главном зале. На первом этаже уложили новый пол из мрамора."Здание находилось в достаточно сложном техническом состоянии, его полностью реконструировали, и сегодня это первоклассный Дворец бракосочетания, который еще многие-многие годы будет местом, где заключаются в комфортной и торжественной обстановке браки москвичей. И я думаю, что и другие загсы, дворцы бракосочетания также будут пользоваться популярностью", – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.1 июня 2021 года во Дворце бракосочетания №4 начали проводить торжественные церемонии. Стоит отметит, что здесь же оказываются и другие услуги: например, внесение изменений и исправлений в ЗАГС, выдача повторных свидетельств и справок о заключении брака из архива, восстановление или аннулирование записей актов о заключении брака, проведение торжественных церемоний чествования юбиляров супружеской жизни.Стоит отметить, что долгое время этот загс был единственным, где могли заключить брак граждане стран дальнего зарубежья. С 2019 года такую услугу предоставляют все загсы Москвы.