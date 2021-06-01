Владимирские родители возмущены игрушками, которые продают для их детей в городских супермаркетах. Недавно в продажу одного из крупнейших магазинов поступила партия мыльных пузырей. И все

Владимирские родители возмущены игрушками, которые продают для их детей в городских супермаркетах. Недавно в продажу одного из крупнейших магазинов поступила партия мыльных пузырей. И все бы ничего, но форма упаковки сразу наталкивает на непристойные мысли. Один из концов колбы, в которую налит мыльный раствор, буквально скопирован с прилавка секс-шопа. И этот случай не первый. Несколько