По версии следствия, с декабря 2019 по март 2020 года он не выплачивал зарплату своим сотрудникам.

Генеральный директор ЗАО «Суздальский медоваренный завод» обвиняется в систематической невыплате заработной платы подчинённым на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, с декабря 2019 по март 2020 года он не выплачивал зарплату своим сотрудникам. Потерпевшими по делу признаны 23 человека.В ходе следствия начальник возместил 500 тысяч рублей. На его имущество был наложен арест на сумму в 1,3 млн рублей.Свою вину подозреваемый не признал.Уголовное дело передано в Суздальский районный суд для рассмотрения по существу.