Руслан Жуков, биолог, преподаватель рассказывает о змеях и
<a href="https://33live.ru/novosti/01-06-2021-gost-zmeinyj-sezon-vo-vladimirskoj-oblasti-kak-otlichit-opasnost-ot-prichud-prirody.html" target="_blank">Гость: Змеиный сезон во Владимирской области. Как отличить опасность от причуд природы?</a> - Руслан Жуков, биолог, преподаватель рассказывает о змеях и
[url=https://33live.ru/novosti/01-06-2021-gost-zmeinyj-sezon-vo-vladimirskoj-oblasti-kak-otlichit-opasnost-ot-prichud-prirody.html]Гость: Змеиный сезон во Владимирской области. Как отличить опасность от причуд природы?[/url] - Руслан Жуков, биолог, преподаватель рассказывает о змеях и