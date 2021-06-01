Губернатор Владимир Сипягин провёл заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 1000-летия Суздаля. Участники встречи обсудили выполнение мероприятий по развитию ..

Губернатор Владимир Сипягин провёл заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 1000-летия Суздаля.Участники встречи обсудили выполнение мероприятий по развитию инфраструктурыгорода, его благоустройству, проведения ремонтно-реставрационных работ на ряде исторических зданий.«Утверждена «дорожная карта» подготовки к юбилею. Одобрены разработанные Фондом «ДОМ.РФ» и ООО «КБ Стрелка» документы пространственного развития Суздаля, выделены деньги на софинансирование строительства ряда социальных и инфраструктурных объектов», - сообщили о подготовке к празднованию юбилея в обладминистрации.«Необходимо как можно скорее обеспечить приведение правил землепользования и застройки в соответствие с законодательством, – подчеркнул Владимир Сипягин. – Наряду с этим нужно максимально ускорить решение ряда острых вопросов. Это приведение в порядок улично-дорожной сети, устройство парковок, строительство новой школы, реконструкция канализационных очистных сооружений, ремонт и оснащение новым оборудованием Суздальской районной больницы».Кроме того, на повестке – перенос из центра города учебно-производственных мастерских Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа, подразделений МВД, МЧС России и прокуратуры.В «дорожную карту» включены работы по строительству и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения, тепло- и электроснабжения, по обновлению уличного освещения. Запланирована реконструкция трёх пешеходных мостов, благоустройство парка имени 950-летия Суздаля, сквера Д.М. Пожарского и памятника суздальцам, погибшим в Великой Отечественной войне, городской сети пешеходных дорожек, смотровой площадки «Ильинский луг» и Златоустовского кладбища, а также рекультивация мусорного полигона у деревни Хламово.