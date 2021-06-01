Лето 2021 года будет урожайным на новые проекты.

Лето 2021 года будет урожайным на новые проекты."Локи"9 июня на стриминговом сервисе Disney+ выйдет первый сезонсериала "Локи". Лента, состоящая из шести эпизодов, сконцентрирует внимание на скандинавском Боге огня и коварства, сводном брате Тора –Локи. События картины – это продолжение фильма "Мстители: Финал".После очередной кражи тессеракта прошлое изменятся,появляется альтернативная вселенная. Локи попадает в лапы сотрудников "Управлениявременных изменений". Героя пытаются призвать к ответственности, ведь ранееон нарушил много правил. Бога коварства ставят перед выбором: получитьнаказание или оказать помощь организации в борьбе с надвигающейся угрозой.Главную роль в сериале "Локи" исполнил Том Хиддлстон."Домина"Сериал "Домина" стартовал 14 мая. Действия лентыразворачиваются в Древнем Риме. В центре сюжета – супруга императора ОктавианаАвгуста – Ливия, которая прошла путь от наивной девушки, до одной из самыхзаметных и влиятельных фигур своего времени. Создатели "Домины" обещаютмного откровенных сцен, интриг и жестокости. Картина доступна для просмотра нанескольких отечественных стриминг-сервисах: "Амедиатека", ivi, Okko."Анна Болейн"Точная дата выхода сериала "Анна Болейн" пока неназывалась. Известно только, что шоу будет выходить на Channel 5 и в"Амедиатеке". Британская лента расскажет о второй жене английскогокороля Генриха VIII Тюдора и будет состоять всего из трех эпизодов.Сериал "Анна Болейн" долгое время активнообсуждается в Сети и причина тому – актриса, играющая главную роль. Королеву Англии воплотила на экране темнокожая Джоди Тернер-Смит."Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами"С 4 июня на Netflix выходит сериал "Sweet Tooth:мальчик с оленьими рогами". В восьми эпизодах создатели расскажут одетях-гибридах, которые родились из-за обрушившейся на Землю эпидемии. В центреповествования ребенок по имени Гас. У парня оленьи рога и уши. Долгое время геройпрятался в убежище в лесу. Однажды Гасу приходится покинуть безопасное место.На необычных людей объявлена охота, поэтому персонаж очень рискует.