Лето 2021 года будет урожайным на новые проекты.
Лето 2021 года будет урожайным на новые проекты.
"Локи"
9 июня на стриминговом сервисе Disney+ выйдет первый сезон
сериала "Локи". Лента, состоящая из шести эпизодов, сконцентрирует внимание на скандинавском Боге огня и коварства, сводном брате Тора –
Локи. События картины – это продолжение фильма "Мстители: Финал".
После очередной кражи тессеракта прошлое изменятся,
появляется альтернативная вселенная. Локи попадает в лапы сотрудников "Управления
временных изменений". Героя пытаются призвать к ответственности, ведь ранее
он нарушил много правил. Бога коварства ставят перед выбором: получить
наказание или оказать помощь организации в борьбе с надвигающейся угрозой.
Главную роль в сериале "Локи" исполнил Том Хиддлстон.
"Домина"
Сериал "Домина" стартовал 14 мая. Действия ленты
разворачиваются в Древнем Риме. В центре сюжета – супруга императора Октавиана
Августа – Ливия, которая прошла путь от наивной девушки, до одной из самых
заметных и влиятельных фигур своего времени. Создатели "Домины" обещают
много откровенных сцен, интриг и жестокости. Картина доступна для просмотра на
нескольких отечественных стриминг-сервисах: "Амедиатека", ivi, Okko.
"Анна Болейн"
Точная дата выхода сериала "Анна Болейн" пока не
называлась. Известно только, что шоу будет выходить на Channel 5 и в
"Амедиатеке". Британская лента расскажет о второй жене английского
короля Генриха VIII Тюдора и будет состоять всего из трех эпизодов.
Сериал "Анна Болейн" долгое время активно
обсуждается в Сети и причина тому – актриса, играющая главную роль. Королеву Англии воплотила на экране темнокожая Джоди Тернер-Смит.
"Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами"
С 4 июня на Netflix выходит сериал "Sweet Tooth:
мальчик с оленьими рогами". В восьми эпизодах создатели расскажут о
детях-гибридах, которые родились из-за обрушившейся на Землю эпидемии. В центре
повествования ребенок по имени Гас. У парня оленьи рога и уши. Долгое время герой
прятался в убежище в лесу. Однажды Гасу приходится покинуть безопасное место.
На необычных людей объявлена охота, поэтому персонаж очень рискует.