Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностирован у 33 587 владимирцев.

Во Владимирской области на 1 июня коронавирус подтвержден у 48 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.Во Владимире инфекция диагностирована у 13 человек. Ещё 6 жителей подхватили болезнь в Гусь-Хрустальном, по 4 - в Муромском, Петушинском и Ковровском районах. По 3 заразившихся выявлено в Александровском и Камешковском, по 2 - в Меленковском, Судогодском, Суздальском, Юрьев-Польском и Селивановском районах. По одному жителю оказались инфицированы ковидом в Собинском, Вязниковском, Кольчугинском и Киржачском районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностирован у 33 587 человек.